Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Mittwoch wurde der 65-Jährige von einer selbstfahrenden Maschine am Kopf getroffen. Er hatte sich am Montag aus zunächst unbekannten Gründen in einem abgesperrten Bereich aufgehalten. Hinweise auf Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor.

