selbstbewusster SC Freiburg gegen FSV: „Respekt erarbeitet“

Trainer Christian Streich hat den Profis des SC Freiburg vor dem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt vor allem Ruhe verordnet. „Erst mal runterkommen, essen und schlafen“, sollten seine Spieler vor dem Abschluss der Englischen Woche in der 2. Fußball-Bundesliga, sagte Streich am Freitag. Nach dem 1:1 am Donnerstag bei RB Leipzig haben die Breisgauer nicht einmal drei Tage Zeit, um körperlich wieder aufzutanken. In mentaler Hinsicht müssen sie das gar nicht, denn der Punktgewinn beim Mitaufstiegskandidaten hat das Selbstvertrauen beim Bundesliga-Absteiger weiter gestärkt.

„Wir haben uns durch die Serie Respekt erarbeitet, da kommt keiner nach Freiburg und wird Hauruck-Fußball spielen“, sagte Nils Petersen, der in Leipzig sein achtes Saisontor erzielte. Zwar verpasste der Sportclub erneut die Tabellenführung, ist aber seit fünf Spielen ungeschlagen. Gegen Frankfurt erwartet Streich am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ein anderes Spiel als in Leipzig. „Stehende Mannschaften zu bespielen ist das Schwierigste im Fußball“, erklärte der 50-Jährige.

Vielleicht kann er dabei wieder auf Vincenzo Grifo setzen. Der Spielmacher befand sich nach einem Innenbandanriss im Knie zuletzt zwar noch im Aufbautraining, wäre gegen seinen Ex-Club FSV aber gerne dabei. Fehlen werden weiterhin Jonas Föhrenbach (muskuläre Probleme), Lukas Kübler (Sehnenreizung im Knie) und Mats Møller Dæhli (Patellaspitzensyndrom). Fraglich ist der Einsatz von Marc Torrejón (Muskelverhärtung). Er hat seinen Platz in der Innenverteidigung während seiner Rotsperre aber ohnehin an Marc-Oliver Kempf verloren.

SC Freiburg

DFL-Spielvorschau