Im Sekundenschlaf hat ein Autofahrer in Bad Bellingen (Kreis Lörrach) einen Unfall verursacht, bei dem seine Tochter verletzt worden ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 52-Jährige am Montag eingenickt und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend fuhr er ein Verkehrszeichen um und krachte schließlich in eine Mauer. Die Neunjährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 13 000 Euro.

Polizeimeldung