SEK nimmt mit Messer bewaffneten Mann im Ostalbkreis fest

Ein psychisch auffälliger Mann soll mit einem Messer mehrere Menschen in einem Einkaufszentrum in Aalen (Ostalbkreis) bedroht haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahmen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) den 40 Jahre alten Mann fest. Verletzt worden sei niemand. Die Hintergründe für die Tat waren zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. „Es bestand aber definitiv eine Gefahr für anwesende Personen“, fügte er hinzu.

Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei nach der Festnahme in einer Klinik untergebracht worden. Er sei den Behörden in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Vorfälle aufgefallen. Anrufer hatten die Polizei am Dienstagabend darüber informiert, dass der mit nacktem Oberkörper auftretende Mann das Personal des Einkaufszentrums mit einem Messer bedrohe. Nachdem die Mitarbeiter das Gebäude verlassen hatten, sei das Gebäude umstellt worden. SEK-Kräfte hätten den Mann schließlich festgenommen.

