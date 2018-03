SEK-Einsatz: Mann schließt sich mit Kindern in Wohnung ein

Ein Familienstreit hat in Sindelfingen ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Ein 43 Jahre alter Vater schloss sich am Freitag mehrere Stunden lang mit seinen beiden acht und elf Jahre alten Söhnen in der Wohnung der Familie ein, wie die Polizei am Abend mitteilte. In der Nacht zuvor hatte er sich mit seiner 37 Jahre alten Ehefrau und der Mutter der beiden Kinder gestritten. Dabei soll er handgreiflich geworden sein, die Frau verbrachte die Nacht bei einer Bekannten und schaltete die Polizei ein.

Am Freitagmorgen sprach der 43-Jährige demnach Drohungen per Kurznachrichtendienst gegen seine Ehefrau aus. Die Polizei überwachte schließlich die Wohnung, in der Vater und Kinder waren. Der Bereich rund um das Haus wurde abgesperrt. Nach Angaben der Polizei befand sich der 43-Jährige in einem „psychischen Ausnahmezustand“, schrie laut in der Wohnung rum und bedrohte die Polizei.

Erst am Freitagabend - nachdem die Polizei Telefonkontakt mit dem Mann aufnehmen konnte, verließ der 43-Jährige ohne Kinder die Wohnung. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann unter erheblichem Widerstand fest. Die Kinder wurden zur Mutter gebracht. Am Abend durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung. Das Ordnungsamt der Stadt Sindelfingen sprach einen mehrwöchigen Platzverweis gegen den Familienvater aus - er darf die Wohnung nicht mehr betreten.

Hintergrund: Das SEK in Zahlen