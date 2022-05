SEK-Einsatz in Villingen-Schwenningen wegen Rauschgift

Wegen möglicher Drogendelikte haben Spezialkräfte der Polizei (SEK) am Donnerstag Gebäude in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) durchsucht. Nähere Angaben - auch zu möglichen Festnahmen - wolle die Polizei erst an diesem Freitag machen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Der „Schwarzwälder Bote“ hatte online unter anderem berichtetet, dass die Beamten Blendgranaten eingesetzt hätten.

Bericht des "Schwarzwälder Boten"

