SEK-Einsatz in Boxberg: Polizist durch Schuss verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) zwischen Heilbronn und Würzburg ist auf einen SEK-Beamten geschossen worden. Nach Angaben von Sicherheitskreisen wurde ein Polizeibeamter am Mittwoch ins Bein getroffen. Ein Mann habe sich der Festnahme widersetzt. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Die Aktion habe am Morgen stattgefunden.

Der Stadtteil Bobstadt wurde nach Polizeiangaben vorübergehend abgeriegelt. Die Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Bei dem Großeinsatz waren neben der Polizei auch das SEK, der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP handelte es sich bei dem Polizeieinsatz um eine Durchsuchungsaktion wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitzes. Demnach wurden wenig später mehrere Menschen „widerstandslos und unverletzt“ festgenommen. Der Einsatz galt demnach einem Anwesen, das bei dem Geschehen abbrannte. Ein politischer Hintergrund sei „nicht ausgeschlossen“, erklärten die Ermittler.

Mehrere Personen wurden festgenommen

Das Anwesen, das während des laufenden Einsatzes in Flammen aufging, ließen die Einsatzkräfte demnach kontrolliert abbrennen. Löscharbeiten seien wegen möglicher akuter Gefährdungen nicht möglich gewesen. Polizei und Staatsanwaltschaft verwiesen unter anderem auf etwaige Munitionsbestände sowie freilaufende Hunde.

Bewaffnete Polizisten umzingeln ein Haus in Boxberg. Ein Mann soll sich bei einer Durchsuchung widersetzt haben und sei später festgenommen worden. (Foto: Kohls/SDMG/dpa)

Der Einsatz galt den Angaben zufolge einem Anwesen im Boxberger Ortsteil Bobstadt, dessen Bewohner illegal Waffen besitzen soll. Aufgrund der Umstände waren Spezialkräfte der Polizei beteiligt. Zu Beginn der Razzia gegen sechs Uhr morgens seien „mehrere Schüsse auf die Einsatzkräfte abgegeben“ worden, hieß es in der Mitteilung zu dem Einsatz. Kurz darauf später seien dann „mehrere Personen“ festgenommen worden, die sich in dem Anwesen aufgehalten hätten.

Munitions- und Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts sollten das betroffene Gebäude demnach „zeitnah“ durchsuchen, um weitere Ermittlungen zu ermöglichen. Weitere Details zum Einsatz und den Ermittlungen gegen den Besitzer teilten die Behörden unter Verweis auf „ermittlungstaktische Gründe“ zunächst noch nicht mit.