Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat die Wohnung eines 29 Jahre alten Mannes in Pforzheim wegen einer Waffe durchsucht. Anlass für den Durchsuchungsbeschluss war, dass der Mann seine Exfreundin mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte. Die Beamten fanden am Dienstag aber weder eine Waffe noch Munition in der Wohnung.

Mitteilung der Polizei