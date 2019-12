Wegen eines gespanntes Seils über einem Radweg bei Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) ist ein Pedelec-Fahrer gestürzt und hat sich verletzt. Der 28 Jahre alte Mann übersah das Seil, als er am Wochenende von Atzenbach kommend in Richtung Zell unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Noch ist unklar, wer das in einem Meter Höhe gespannte Seil angebracht hat. Die Polizei ermittelt. Ein zweiter Radfahrer versorgte den Verletzten und wies die Polizeibeamten auf eine Metallstange hin, welche einige Meter von der Unfallstelle entfernt ebenfalls auf dem Radweg befestigt war. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

