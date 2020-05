Der Autozulieferer ZF hat den Kauf des Bremsenherstellers Wabco erfolgreich abgeschlossen. Das teilte der Konzern mit Sitz in Friedrichshafen am Freitagabend mit, nachdem die New Yorker Börse die Aktien des belgisch-amerikanischen Unternehmens mit sofortiger Wirkung aus dem Börsenhandel genommen hat. ZF zahlt nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ aus Unternehmenskreisen rund 6,2 Milliarden Euro für Wabco. Ziel der Übernahme ist es, durch die Integration der Wabco-Expertise im Bereich pneumatischer Bremsen zum Systemlieferanten in der ...