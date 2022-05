Segelflieger landet in Streuobstwiese in Blaubeuren

Bei einer Bruchlandung am Flugplatz Blaubeuren ist ein 60 Jahre alter Pilot leicht verletzt worden. An seinem Segelflugzeug, das am Samstagnachmittag auf einer Streuobstwiese zum Stehen kam, entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge setzte der Pilot den Anflug auf die Landebahn zu hoch an, wodurch sich die Landung verlängerte. Vereinsmitglieder sammelten Teile des Wracks ein.

Polizeimeldung

© dpa-infocom, dpa:220529-99-470675/2