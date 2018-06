Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Biergartens in Stuttgart ist ein Schaden von mindesten 200 000 Euro entstanden. Zeugen meldeten den Brand in der Nacht zum Mittwoch, wie die Polizei mitteilte. Eine etwa 30 mal 30 Meter große Gaststätte im Biergarten stand in Flammen, als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr eintrafen. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum Morgen hin. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Gebäude beträgt laut Polizei etwa 150 000 Euro, der Inventarschaden um die 50 000 Euro. Die Ursache für das Feuer war unklar.

Polizeimeldung