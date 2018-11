Eine Mutter wird verdächtigt, ihren sechsjährigen Sohn in ihrer Wohnung in Münsingen (Kreis Reutlingen) mit einem Küchenmesser verletzt zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wird gegen die 38-Jährige wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der Junge erlitt bei dem Vorfall in einem Mehrfamilienhaus am Montag eine Stichverletzung - Lebensgefahr bestand nicht. Die Mutter wurde zunächst wegen eines psychischen Ausnahmezustandes in eine forensische Klinik gebracht und untersucht. Zudem wurden in der Wohnung Drogen und 20 000 Euro gefunden, die vermutlich dem Vater des Kindes gehörten. Den unerlaubten Handel gab der vorbestrafte Beschuldigte demnach bei der Polizei zu. Weitere Einzelheiten waren zunächst unbekannt.

