Ein Auto hat in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Sechsjährige erfasst und schwer verletzt. Das Mädchen sei am Dienstagabend hinter einem parkenden Auto auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Dabei habe es nicht auf den Verkehr geachtet und sei frontal von dem Auto getroffen worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.