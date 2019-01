Bei einem Auffahrunfall auf der A98 in Richtung Überlingen sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 24-Jähriger zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau am späten Freitagabend zu schnell gefahren und in einen vorausfahrenden Kleinbus mit einer fünfköpfigen Familie geprallt. Beide Fahrzeuge gerieten nach dem Zusammenstoß mehrfach in die Mittel- und Leitplanke.

Eine 15-Jährige im Kleinbus wurde schwer verletzt. Die Eltern sowie der 10-jährige Sohn und die 13-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Auch der 19-jährige Beifahrer des jungen Mannes zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Der Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau wurde in der Nacht für mehrere Stunden in Richtung Überlingen gesperrt.

