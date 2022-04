Sechs Verletzte bei Zusammenprall zweier Autos

Beim Zusammenprall zweier Autos in Mannheim am Ostersonntag sind sechs Menschen verletzt worden - eine Frau lebensgefährlich. Ein 53 Jahre alter Autofahrer mit zwei Insassen wollte nach Auskunft der Polizei wenden. Ein von hinten mit großer Geschwindigkeit herannahender 35 Jahre alter Autofahrer mit vier Insassen an Bord konnte nicht rechtzeitig abbremsen. Die beiden Wagen kollidierten. Auch ein Transporter ohne Insassen, der am Fahrbahnrand parkte, wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.

PM

© dpa-infocom, dpa:220417-99-947103/2