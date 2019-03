Bei einem Wohnungsbrand in Lahr im Schwarzwald sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Die Brandursache war noch unklar.