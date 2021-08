Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall bei Pforzheim

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei Autos in der Nähe von Pforzheim sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, stieß ein 66-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße 10 in der Höhe von Enzberg (Enzkreis) mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem vier Menschen saßen. In der Folge kollidierte der Fahrer mit einem weiteren Fahrzeug. Die Verletzten wurden im Krankenhaus behandelt. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle bis zum Abend für den Verkehr gesperrt.

