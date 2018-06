Bei einem Feuer in einem Wohnblock in Geislingen an der Steige sind sechs Bewohner leicht verletzt worden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Demnach war am späten Montagabend ein Stapel Altpapier im Treppenhaus aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ohne menschliches Zutun hätte sich das Feuer derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht entwickeln können, sagte der Sprecher. Vier Frauen und zwei Männer wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge schnell löschen, so dass das Haus nicht evakuiert werden musste. Den Schaden bezifferte die Polizei mit 50 000 Euro.

