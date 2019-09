Sechs Kandidatinnen wollen Deutsche Weinkönigin werden

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Staatsregierung hält an ihrem Zeitplan zur Auszahlung des neuen Landespflegegeldes ab September fest. „Vom 8. Mai an können Anträge gestellt werden - online oder per Post. Und dann wollen wir so schnell wie möglich mit der Auszahlung beginnen“, sagte Finanzminister Albert Füracker am Freitag. Zusammen mit Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (beide CSU) stellte er nun die konkreten Pläne für die neue Behörde vor, die in diesem Sommer mit einem „Aufbauteam“ im oberpfälzischen Amberg starten soll.