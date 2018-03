Sechs Kandidaten bei Oberbürgermeisterwahl in Freiburg

Der Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) muss im Rennen um seine Wiederwahl gegen fünf Konkurrenten antreten. Zur Oberbürgermeisterwahl in Freiburg gebe es insgesamt sechs Kandidaten, sagte ein Rathaussprecher am Dienstag nach Ende der Bewerbungsfrist. Salomon (57) kämpft bei der Wahl am 22. April nach 16 Jahren als Oberbürgermeister um eine dritte Amtszeit. Gegen ihn treten den Angaben zufolge der parteilose Sozialexperte Martin Horn (33), Grünen-Mitglied Manfred Kröber (38), die linke Freiburger Stadträtin Monika Stein (48) sowie die parteilosen Unternehmer Stephan Wermter (57) und Anton Behringer (50) an.

Amtsinhaber Salomon wird von den Grünen unterstützt, Kandidat Horn von der SPD. Die vier anderen treten als Einzelbewerber an. Die CDU verzichtet auf einen eigenen Bewerber sowie auf eine Wahlempfehlung.

Erreicht keiner der Kandidaten die für den Wahlsieg erforderliche absolute Mehrheit, wird nach Angaben der Stadt am 6. Mai erneut gewählt. Dann reicht für den Sieg die einfache Mehrheit.

Freiburg ist mit knapp 230 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Baden-Württembergs. Salomon amtiert seit Juli 2002 und ist der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Zudem ist er Präsident des Städtetags Baden-Württemberg.

