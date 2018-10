Sechs Kandidaten bei OB-Wahl in Villingen-Schwenningen

Von Rolf Dieterich

In die deutsche Wirtschaftsgeschichte ist Hans Liebherr, dessen Todestag sich am 7. Oktober zum 25. Mal jährt, vor allem als einer der erfolgreichsten Baumaschinen-Hersteller eingegangen. Zeitlebens hatte Liebherr aber immer auch eine große Leidenschaft fürs Bauen. Rolf Dieterich, der als Ressortleiter Wirtschaft der „Schwäbischen Zeitung“ Hans Liebherr als einer von wenigen Journalisten über Jahrzehnte immer wieder getroffen hat, erinnert in sehr persönlichen Worten vor allem an diese Seite des Unternehmers.