Sechs Küken samt Eltern: Polizei rettet verirrte Schwäne

Tierischer Einsatz: Zwei verirrte Schwäne und deren Küken hat die Polizei am Montag in Heilbronn gerettet. „Die Schwanenfamilie hatte sich verlaufen“, sagte ein Polizeisprecher. Die sechs Küken und ihre Eltern seien am frühen Morgen auf dem Weg in die Innenstadt gewesen und dabei über eine Straße spaziert. Um einen Unfall zu verhindern, rückten die Beamten aus - und geleiteten die Tiere wieder in den Park, aus dem sie gekommen waren. Die Ordnungshüter in Heilbronn haben dem Sprecher zufolge schon Erfahrung mit verirrten Schwänen, auch wegen des Neckars und einiger Seen in der Nähe. „Das kommt öfter vor.“

Tweet der Polizei