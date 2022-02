Sechs Gartenhäuser abgebrannt: Hoher Schaden

Sechs Gartenhäuser sind in einer Kleingartensiedlung in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) abgebrannt. Schätzungen zufolge entstand dabei ein Schaden von etwa 120.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Nutzer der Kleingartensiedlung hatte am Montagabend bemerkt, dass zwei Gartenhäuser brennen und die Einsatzkräfte verständigt. Das Feuer entstand laut Polizeiangaben wohl zwischen zwei Grundstücken und griff auf umstehende Lauben über. Die Ursache war zunächst unklar. Die Flammen breiteten sich schnell aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

