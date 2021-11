Sechs Flüchtlinge auf Lkw-Ladefläche entdeckt

Fünf Jugendliche und ein 21-Jähriger sind auf einer Lkw-Ladefläche illegal nach Deutschland eingereist und entdeckt worden. Der Fahrer eines bulgarischen Lastwagens hörte bei einem Halt auf einem Rastplatz in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) Geräusche aus dem Laderaum, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Polizei entdeckte die sechs Flüchtlinge demnach am Freitag auf der Ladefläche. Die Eingereisten kommen aus Afghanistan und Pakistan. Sie alle stellten ein Asylgesuch. Der 21-Jährige kam in eine Erstaufnahmeeinrichtung, die Teenager wurden dem Jugendamt übergeben.

