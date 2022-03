Sechs aus den Top Ten beim Tennis-Turnier in Stuttgart

Die Teilnahme von Titelverteidigerin Ashleigh Barty am Tennis-Turnier in Stuttgart ist wenige Tage vor dem Meldeschluss offen. Die Veranstalter hoffen noch auf eine Zusage der australischen Weltranglisten-Ersten für das hochklassige Sandplatz-Turnier vom 16. bis 24. April, wie sie am Mittwoch mitteilten. Barty hatte auf eine Reise in die USA zum derzeit laufenden Turnier in Indian Wells und dem folgenden Event in Miami verzichtet, weil sie sich nach eigenen Worten nach dem Sieg bei den Australian Open nicht angemessen vorbereiten konnte.

Unterdessen stehen weitere Top-Ten-Spielerinnen als Teilnehmerinnen in Stuttgart fest. Die tschechische French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova will ebenso antreten wie Maria Sakkari aus Griechenland und die Tunesierin Ons Jabeur. Damit sind sechs der ersten Zehn der Weltrangliste für den Porsche Grand Prix gemeldet. Der Meldeschluss ist der 21. März. Auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber, die die Veranstaltung 2015 und 2016 gewann, ist wieder dabei.

