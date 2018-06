Reutlingen (dpa/lsw) - Sechs Arbeiter sind in einer leerstehenden Fabrikhalle in Reutlingen durch Kohlenmonoxid vergiftet worden. Notärzte untersuchten am Donnerstag zwölf weitere wegen des Verdachts einer Vergiftung. Beim Verlegen von Estrichfußboden sei das Gas ersten Ermittlungen zufolge aus Glättmaschinen ausgetreten, die mit Benzinmotoren betrieben wurden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wie das gefährliche Gas freigesetzt werden konnte, war zunächst unklar.