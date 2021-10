Schwitzen dahoam: der Boom von Hula Hoop, Peloton und & Co.

Wenn Bella Réssy arbeitet, fliegen schon einmal violett-glitzernde Späne auf den Dielenboden. Um sie herum liegen dann meist Kunststoff-Schläuche unterschiedlicher Größen und auch Farben. Aus ihnen werden einmal Hula Hoops. Die gibt es bei der 34-Jährigen aus Eigenproduktion: Im Arbeitszimmer ihres alten Bauernhauses schneidet sie Kunststoffrohlinge für die Reifen zu, flechtet Tapes in Farben bunt wie eine Neon-Discokugel um die Reifen und bringt den mechanischen Faltmechanismus an. Die fertigen Hoops verschickt sie mit Pizzakartons, Format Party. Verkaufte sie vor dem Lockdown vielleicht zehn Reifen im Monat, waren es „plötzlich waren es zehn am Tag.“ Die Nachfrage sei so überwältigend gewesen, dass sie ihren Shop habe offline nehmen müssen, um die Anfragen zu bearbeiten.

Heimtrainings-Boom während Corona

Während der Corona-Pandemie waren Fitnessstudios monatelang geschlossen. Sportbegeisterte suchten sich Alternativen. Wer nicht joggen, radfahren oder spazieren wollte, legte sich vielleicht ein Gerät für das Training daheim zu. Die enorme Nachfrage für Hula Hoops bei Réssy ist dabei nur ein Beispiel eines Phänomens welches im vergangenen Jahr um sich griff: Corona verursachte einen wahren Heimtrainings-Boom, während die Fitnessbranche nach vielen Jahren des Wachstums herbe Verluste verkraften musste. Die Sportfirma Peloton etwa hat nach Unternehmensangaben aktuell 5,9 Millionen Mitglieder weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in New York steigerte seinen Umsatz von Anfang 2020 bis Sommer 2021 von 220 Millionen auf knapp 1,2 Milliarden Dollar, die Zahl der digitalen Mitgliedschaften wuchs um mehr als 300 Prozent. Und Peloton ist bei weitem nicht die einzige Firma in diesem Segment – während Corona haben sich viele Alternativen zum Fitnessstudio etabliert. Sie versuchen, den Studios Marktanteile abzujagen.

Hart umkämpfter Markt

Das US-Unternehmen vertreibt hochpreisige Fitnessräder und -laufbänder, angebunden an eine Mitgliedschaft und mit zahlreichen Videoinhalten versorgt. Kunden müssen nicht nur das stationäre Fahrrad – es hat keine Reifen – erwerben, sondern auch eine monatliche Gebühr zahlen, um Peloton wirklich nutzen zu können: Nur so sind die Live- und On-Demand-Trainingseinheiten verfügbar. Die Peloton-App ist auch ohne Rad nutzbar, sie bietet alle möglichen Trainingsinhalte. Zuletzt mehrten sich allerdings die Anzeichen, dass der Corona-Boom, von dem Peloton profitiert hatte, nachlässt. Nach dem Umsatzrekord in diesem Jahr ging er bereits im aktuellsten Geschäftsbericht um rund 300 Millionen Dollar zurück. Außerdem drängen immer mehr Hightech-Unternehmen in den Heimtrainingsmarkt.

Ein Spiegel als Sportgerät

Eines davon hatte seinen Marktstart just zum Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland. Valerie Bures-Bönström sagt von sich selbst, sie sei „Unternehmerin aus Leidenschaft“. Kann man glauben, schließlich hat die 42-Jährige nicht nur die Fitnesskette Mrs. Sporty gegründet, sondern jüngst auch das Unternehmen „Vaha“. Ein Anbieter von Fitnessgeräten für daheim – und mehr. Was aussieht und funktioniert wie ein großer Spiegel, kann als interaktives Sportgerät, aber auch für den digitalen Instrumentenunterricht oder zum Video-Streaming von Filmen und Serien genutzt werden.

Ein virtueller Personal Trainer wird über den Spiegel ins eigene Wohnzimmer geholt, gibt Übungen vor und verbessert dank künstlicher Intelligenz das Training in Echtzeit. Der Sportler steht vor dem Spiegel, wählt seinen Trainingsinhalt per Touch-Screen aus, macht Kniebeugen oder Liegestütze und wird dabei über die Bewegungssensorik des Spiegels analysiert und aufgezeichnet. Führt man eine Übung falsch aus, soll der Trainer im Spiegel dies korrigieren können. Die personalisierten Workouts sind als Videos verfügbar. Neben dem aufgezeichneten Programm gibt es auch Live-Einheiten. Dabei ist ein Trainer direkt zugeschaltet, der genau wie in Fitness-Studio-Kursen die Trainingseinheit durch den Spiegel leitet.

Yoga als Therapie nach Covid-Erkrankung

Die 42-jährige Gründerin macht nach eigener Aussage vor dem Spiegel am liebsten Yoga. „Ich bin eigentlich ein Draußenkind – Reiten, Surfen, Joggen.“ Zu Yoga ist sie durch Corona gekommen. Nicht, weil der Lockdown sie in die eigenen vier Wände verbannte. Sondern, weil sie selbst an Covid-19 erkrankte. Akut sei es im Oktober gewesen, doch die richtigen Auswirkungen der Erkrankung hätte sie erst im Februar und März 2021 durchlebt. „Wie wichtig Gesundheit ist, erfährt man in solchen Momenten.“ Yoga helfe ihr seitdem, abzuschalten, durchzuatmen und zu regenerieren, sagt sie. Bisher ist Bures-Bönström mit ihrer neuesten Gründung vor allem im deutschsprachigen Markt unterwegs. „Wir sind ziemlich genau zum Lockdown gelaunched, da haben viele Leute gemerkt, wie praktisch so ein Hightech-Fitnessgerät zu Hause ist“, sagt Bures-Bönstrom im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Nicht jeder ist dieser Meinung. Niels Nagel ist Professor für Sport Management an der International School of Management in Köln und erklärt, „sicherlich hat Corona als Katalysator für Sportgeräte für daheim gedient, aber ich sehe diese nicht als Konkurrenz zum Studio.“ Vielmehr würden solche Geräte ergänzend zum Training in Studio wirken und im Zusammenspiel den Anforderungen der Verbraucher entgegenkommen. „Die Fitness-Branche ist über Jahre hinweg um etwa 500 000 Mitglieder pro Jahr gewachsen und hat dabei auch vermehrt auf die Digitalisierung gesetzt.“

Vorteile von Fitnessstudios

So könnten Trainingsgeräte heute oft exakt die Programmwünsche der Trainierenden berücksichtigen und individuelle Programme erstellen. Sie speichern Profile der Nutzer ab und können andere Trainingsroutinen planen. Nur sind sie in der Regel nicht so hochtechnisiert wie die Geräte daheim, meist gibt es keinen Avatar oder spielerische Komponenten wie das Einspielen von Musik bei Trainingserfolgen – und man muss eben in sein Studio fahren, um zu sporteln.

Jahrzehntelang wuchs und wuchs die Fitnessbranche, ein Ende schien nicht in Sicht. 7,5 Millionen Menschen waren 2011 nach Angaben des Statistikdienstleisters statista in einem Fitness-Studio angemeldet, 2021 waren es bereits 11,7 Millionen Menschen. Der jahrelange Boom wurde durch Corona abrupt beendet: 2020 sank die Zahl der Mitglieder auf rund 10,3 Millionen. Für Professor Nagel kein Alarmsignal. Mit dem Beginn von Corona hätten viele Studios auf Apps gesetzt, um mit ihren Kunden zu interagieren und etwa Trainingseinheiten abzuhalten, erklärt Nagel. Das sei aber ingesamt nicht entscheidend für die Kunden: „Beim Besuch eines Fitnessstudios geht es nicht nur um das Training, es geht auch um das Erleben von Gemeinschaft und damit auch um die soziale Gesundheit.“ Kundentrend von heute sei die 360-Grad-Betreuung. „Training, Wellness, Ernährung, Gemeinschaft, Betreuung – alles muss stimmen.“

Das Sportgerät als Statussymbol

Darüber hinaus sei ökonomisch in der Branche bereits eine Trendumkehr zu spüren, wenn auch belastbare Zahlen noch fehlten. „Die Pandemie hat uns doch total sensibilisiert für die eigene Gesundheit, da mache ich mir um die Fitnessbranche keine Sorgen,“ sagt er der „Schwäbischen Zeitung“. Der Boom werde wieder einsetzen und ausgeschöpft sei der Markt laut einer Studie von 2016 ohnehin frühestens bei 14,5 Millionen Mitgliedern. Es gibt also noch viel Raum für Wachstum. Während die Fitnessbranche gut durchleuchtet ist, gibt es laut Nagel keine belastbaren Zahlen für den Heimfitness-Sektor. „Ob Trends wie Peloton langfristig ihre hohe Kundenzahl halten können, wird man sehen. Manche verwenden die modernen Trainingsgeräte auch als Lifestyle-Objekte und Ausdruck einer sportiven Persönlichkeit.“

Sozusagen der Statusausweis des gesunden Lebens, das man führt. Oder zumindest vorgibt, zu führen. Insbesondere im urbanen Milieu werde der Besuch eines Fitnessstudios weiterhin Teil des Lebensgefühls sein, erklärt der Professor. Zur Gesundheit gehöre auch die korrekte Ausführung der Trainingsübungen und die wohldosierte Intensität – zu Hause gebe es niemanden, der das kontrolliere und helfe, gesundheitsfördernd zu trainieren.

Hula-Hoop zur Geburtsvorbereitung

In Taufkirchen tanzen violett-blau glitzernde Kunststoffkreise in der Luft, gold-grüne Reifen schwingen durch den Garten. Réssy ist beim Training, Hula Hoop ist seit Jahren ihre Leidenschaft. Ein Zufall habe dazu geführt, erzählt die 34-Jährige. Eine Freundin habe während ihres Umzugs ausgemistet, übrig blieben auch ein Hula Hoop und ein Trainingsbuch. Das habe sie ihr in die Hand gedrückt mit den Worten, „ich glaube, für dich könnte das etwas sein“. War es. Beinahe täglich trainiert sie seitdem. Derzeit absolviert sie eine Fortbildung, um etwa auch im Geburtsvorbereitungs- oder Rehabereich zu arbeiten.

Sie sagt, sie wolle die Gesundheit ihrer Klienten fördern, Beweglichkeit und Koordination trainieren. „Mich fasziniert vor allem dieses tänzerische und spielerische am Hoopen, während es dennoch niemals leicht ist. Man vergisst sich dabei, als würde man schweben.“ Dann zähle nur der Reifen, die Außenwelt verschwinde. Réssy gibt selbst Kurse, seit Corona digital. So sei es ihr erheblich leichter möglich, einen breiteren Kundenstamm aufzubauen. „Ich habe mittlerweile 30 bis 50 feste Kunden, dazu kommen Anfragen für Gruppenkurse.“ Noch ein halbes Jahr Fortbildung, dann ist sie zertifiziert. Sie will möglichst breit aufgestellt sein. Für das Ende der Pandemie, wenn der große Boom vorbei sein könnte.