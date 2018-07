Bei seiner Bootstour auf dem Bodensee hat ein Kapitän einen 62-Jährigen leblos im Wasser treibend entdeckt. Er brachte ihn daraufhin bei Konstanz an Land. Wiederbelebungsversuche blieben allerdings ohne Erfolg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Schwimmer war am Samstagmittag mit seiner Lebensgefährtin an den See gefahren. Dann war der Urlauber aus Österreich vom Strandbad Litzelstetten aus auf den See hinausgeschwommen, wo ihn wenig später der Kapitän fand. Die Todesursache war zunächst unklar.

Fast zeitgleich kam es am Bodensee zu einem zweiten Badeunfall: Eine 22-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen machte einen Kopfsprung ins kühle Nass, überschätze jedoch die Wassertiefe. Andere Badegäste bemerkten, wie sie zunächst bewusstlos mit dem Gesicht im Wasser an die Oberfläche kam. Sie wurde in eine Spezialklinik geflogen, ist aber außer Lebensgefahr.