Ein Schwimmer ist beim Baden im Waltersweierer Baggersee bei Offenburg (Ortenaukreis) verschwunden. Nach Angaben der Polizei fehlte auch am Mittwochmorgen noch jede Spur von dem 67-Jährigen. Der Mann war nach einem Badeausflug mit einem Bekannten von diesem als vermisst gemeldet worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG suchten zunächst den See ab. Am Nachmittag waren Beamte der Wasserschutzpolizei mit einer Sonarsonde und Taucher des THW im Einsatz. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Suche am Dienstagabend wegen Dunkelheit abgebrochen. Sie soll im Laufe des Tages fortgesetzt werden.

Polizeimitteilung