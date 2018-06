Schwieriger Markt dämpft Simba Dickies Wachstumspläne

Fürth (dpa) - Der Spielzeughersteller Simba Dickie rechnet in diesem Jahr nur mit einem bescheidenen Plus. „Wir planen ein Wachstum von 2,2 Prozent“, sagte Finanzchef Manfred Duschl am Donnerstagabend in Fürth. Als Grund nannte er zum einen die Abwertung der Währungen bestimmter Schwellenländer, in denen die Geschäfte 2013 besonders gut gelaufen waren. Zum anderen betrachtet Simba Dickie die wirtschaftliche Entwicklung vor allem in Frankreich mit Sorge - es ist der zweitgrößte Absatzmarkt der Franken. In Europa erwirtschaftet Simba Dickie rund drei Viertel aller Erlöse. Zu der Gruppe gehören unter anderem der Bobby-Car-Hersteller Big.

