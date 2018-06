Die schwierige Suche nach bezahlbaren Wohnungen ist heute Thema beim Deutschen Mieterbund. Der baden-württembergische Verband lädt zu einer Pressekonferenz nach Esslingen. Die Suche nach bezahlbaren Wohnungen ist mittlerweile für viele Menschen in Baden-Württemberg zu einem großen Problem geworden - nicht nur in Stuttgart. Laut einer Studie der Prognos AG im Auftrag des Landes von Herbst 2017 entstanden in den Jahren 2011 bis 2015 im Südwesten insgesamt rund 88 000 Wohnungen weniger, als gebraucht worden wären. „Zu den 88 000 Wohnungen müssen bis zum Jahr 2020 jährlich 54 000 gebaut werden“, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei Sozialwohnungen.

Studie Wohnraumbedarf in Baden-Württemberg

F+B Mietspiegelindex 2017

Empfehlungen Wohnraum-Allianz

VBW

Förderprogramm Wohnungsbau BW