Schwiegermutter im Schlaf gewürgt: 38-Jährige in U-Haft

Eine 38-Jährige soll in Metzingen (Kreis Reutlingen) versucht haben, ihre 82 Jahre alte Schwiegermutter umzubringen. Die alleinlebende Seniorin wurde in der Nacht zum Mittwoch plötzlich im Bett von einer maskierten Person angegriffen und unter anderem gewürgt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden. Die Ermittlungen ergaben aber, dass kein Fremder bei der Seniorin eingebrochen ist. Vielmehr soll ihre Schwiegertochter mit einem Schlüssel die Wohnung betreten haben, um diese zu töten. Die Deutsche sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Eine Aussage hat sie laut Polizei bislang verweigert.

Mitteilung der Polizei