Bei einem Wohnungsbrand in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, retteten die Einsatzkräfte einen Bewohner aus der brennenden Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er eine schwere Rauchvergiftung, war nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen aber außer Lebensgefahr. Eine weitere Person rettete sich den Angaben zufolge selbst ins Freie. Der Brand, der sich in der Nacht zum Freitag ereignete, konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Höhe des Schadens sowie die Brandursache waren zunächst unklar.