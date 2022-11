Schwerverletzter bei Unfall zwischen zwei Lastwagen

Ein 29-jähriger Lastwagenfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Laster auf der Landstraße 2218 (Landkreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstag zwischen Bergbronn und Neustädtlein in einer scharfen Linkskurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei Aalen mitteilte. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Laster zusammengekracht und schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen gekommen. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Fahrer des anderen Lastwagens sei unverletzt geblieben, so ein Polizeisprecher. Wegen der Bergungsarbeiten war die Landstraße bis zum Abend voll gesperrt.