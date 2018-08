Bei einem Zusammenstoß von einer Stadtbahn mit einem Auto sind am Donnerstagabend in Stuttgart vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 82 Jahre alte Autofahrerin im Stadtteil Zuffenhausen eine rote Ampel missachtet, wie die Polizei mitteilte. Sie stieß mit einer Stadtbahn zusammen, die in derselben Richtung unterwegs war. Der Wagen der alten Frau wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Bei dem Unfall erlitten die 82-Jährige und ihre 79 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. In der Stadtbahn wurden laut Feuerwehr der Fahrer und ein 54-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro.

