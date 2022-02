Schwerer Verkehrsunfall mit drei Toten bei Horb am Neckar

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am frühen Samstagmorgen in der Nähe von Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) drei Menschen ums Leben gekommen, ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt. Wie die Polizei in Pforzheim berichtete, geriet ein Auto auf der Bundesstraße 28a in Richtung Freudenstadt auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die Unfallursachen werden den Angaben zufolge noch untersucht.

