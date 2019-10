Eine 62 Jahre alte Frau hat sich bei einem schweren Unfall in Rottenacker (Alb-Donau-Kreis) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Ein 63-jähriger Autofahrer habe ihre Vorfahrt missachtet und sei mit ihr zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach ereignete sich der Unfall am Dienstagabend. Der 63-jährige sei leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzte die Schadenssumme auf 6000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde Strafanzeige erstattet.

Pressemitteilung Polizei Ulm