Schwerer Unfall auf Autobahn 5: Fünf Menschen verletzt

Bei einem schweren Unfall mit drei beteiligten Wagen auf der Autobahn 5 bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) sind fünf Menschen, drunter ein Kind, leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, soll ein Auto beim Spurenwechsel in ein zweites Auto gefahren sein. Dadurch geriet der zweite Wagen ins Schleudern und prallte auf ein drittes Fahrzeug. Danach krachte das Auto auf die Schutzplanke. Die Polizei musste zwei der drei Spuren in Richtung Frankfurt am Freitagmorgen sperren. Zunächst kam es zu einem Rückstau von über zehn Kilometern. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

