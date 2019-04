Schwerer Frontalunfall nahe Klettgau: Vier Schwerverletzte

Bei einem schweren Frontalzusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto sind nahe Klettgau (Landkreis Waldshut) vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Lkw in der Nacht zum Donnerstag in den Gegenverkehr und prallte mit voller Wucht gegen das Auto. Die drei Leute, die in dem Auto saßen, wurden schwer verletzt. Auch der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zur Identität der Opfer konnte die Polizei am frühen Morgen noch nichts sagen. Die Bundesstraße 34 wurde nach dem Unfall komplett gesperrt.