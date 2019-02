Schwerer Autounfall in Tunnel: Vier Verletzte in Klinik

Bei einem schweren Autounfall in einem Tunnel in Nagold (Landkreis Calw) sind vier Menschen verletzt worden. Der 30 Jahre alte Verursacher verlor am Montagabend die Kontrolle über seinen PS-starken Wagen und schleuderte in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte das Auto mit voller Wucht in das entgegenkommende Fahrzeug eines 31-Jährigen. Der Unfallverursacher, sein Begleiter und der Fahrer des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Die 24-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto erlitt schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten die Opfer in eine Klinik. Der Eisbergtunnel war stundenlang für den Verkehr gesperrt.