Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Ulm ist ein Mann in seinem Van eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige musste von Rettungskräften befreit werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann war demnach am Dienstagnachmittag auf einen vor ihm fahrenden Getränke-Lastwagen so stark aufgefahren, dass der Lastwagen auf einen Sattelzug geschoben wurde. Die 45 Jahre alte Fahrer des Getränkelasters und sein 38 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Blessuren. Die Autobahn in Richtung München war nach Polizeiangaben für rund zwei Stunden gesperrt, es kam zu Staus. Erst am späten Nachmittag konnte wieder eine Spur freigeben werden. Der Schaden wurde auf etwa 80 000 Euro geschätzt.