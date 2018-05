Schwere Panne bei Mathe-Abi in Baden-Württemberg - Schüler müssen warten

Warten statt rechnen: Tausende Schüler in Baden-Württemberg haben am Mittwochmorgen zunächst vergeblich auf den Start ihrer Mathe-Abiprüfung gewartet. Schuld für den verzögerten Start: ein Diebstahl.

Alle waren vorbereitet an diesem Mittwochmorgen: die Schüler, die Prüfer. Um Punkt 8.30 Uhr sollten die angehenden Abiturienten aus Baden-Württemberg die Aufgabenblätter umdrehen und in ihre Mathematikprüfung starten. "Sollten" sie, "konnten" sie aber nicht. Denn: In der Nacht auf 30. April wurden bei einem Einbruch in ein Gymnasium in Niedersachsen die Aufgaben gestohlen. Baden-Württemberg übernimmt Aufgaben aus einem bundesweiten Pool. Es habe nicht ausgeschlossen werden können, dass die Aufgaben bekannt geworden seien, teilte das Kultusministerium mit.

Gut, dass ich um 7:40 Uhr in der Schule bin, um jetzt zu erfahren, dass das Mathe Abi erst um 09:00 Uhr beginnt! Was soll das @KM_BW ??? — Kasimir Romer (@KosimoRomer) 2. Mai 2018

Immerhin: Das Land Niedersachsen reagierte vergleichsweise schnell. Aufgaben, die ursprünglich für den Nachtermin vorgesehen waren, wurden vorgezogen. Die Prüfungen starteten - auch in Baden-Württemberg - mit einer halben Stunde Verspätung.

Die neuen Aufgaben wurden am 30. April an die betroffenen Schulen in verschlüsselter Form elektronisch übermittelt. Am Prüfungstag selber sei dann das zugehörige Passwort versandt worden, um die Aufgaben ausdrucken zu können.

Das Mathe-Abitur war die letzte der schriftlichen Abiturprüfungen. Eine Verschiebung der Prüfung hätte den bisherigen Zeitplan durcheinandergebracht.

Mehr entdecken: Schüler lassen bei schwierigem Englischabitur nicht locker

Derweil geht die Debatte um das Englischabitur in Baden-Württemberg weiter. Schüler haben eine zweite Online-Petition gestartet. Darin protestieren sie gegen die zu schweren Aufgaben ebenso wie gegen Äußerungen von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Gegenstand der Diskussion ist ein Text, der als Grundlage für die Englischklausuren der Abiturienten am vergangenen Freitag diente. Seit dem Wochenende haben rund 32 000 Schüler und deren Angehörige einen Aufruf im Netz unterzeichnet. Aus ihrer Sicht war der Text schwer verständlich.

Eisenmann zog daraufhin Fachleute zu Rate. Das Ergebnis: Das Niveau sei zwar hoch, aber angemessen. In Mecklenburg-Vorpommern hätten Schüler dieselben Aufgaben bearbeitet. Dort habe es keine Proteste gegeben.

In einer zweiten Petition verweisen Schüler aus Baden-Württemberg nun darauf, dass ihre Altersgenossen im Osten mehr Zeit für die Arbeit gehabt hätten. Außerdem hätten diese Deutsch-Englisch-Wörterbücher nutzen dürfen. Hierzulande sind nur Nachschlagewerke mit englischen Erläuterungen zu Vokabeln erlaubt.