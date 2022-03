Alexander Karachun wird auch weiterhin für die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Der umworbene Stürmer verlängerte seinen Vertrag um zwei weitere Jahre, wie der Club am Dienstag mitteilte. In seinen bisher 41 Einsätzen für Schwenningen kommt Karachun auf 20 Scorerpunkte.

