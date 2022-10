Schwenninger Wild Wings lösen Vertrag mit Möchel auf

Eishockey-Profi Marius Möchel verlässt die Schwenninger Wild Wings. Der Vertrag sei auf Wunsch des Spielers aufgelöst worden, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mit. Der vielseitig einsetzbare 31 Jahre alte Möchel spielte rund zwei Jahre für die Wild Wings und habe sich nun für einen Neuanfang entschieden. Die nächste Partie von Schwenningen steht am Freitag gegen die Adler Mannheim an.

