Schwenninger Wild Wings holen U20-Nationalspieler Alberg

Die Schwenninger Wild Wings haben U20-Nationalspieler Manuel Alberg als nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 20 Jahre alte Flügelstürmer stammt aus dem Nachwuchs von Köln, spielte zwischenzeitlich in Nordamerika und zuletzt in der Red Bull Akademie in Salzburg. Über den Jahreswechsel hatte Alberg mit der U20 das WM-Viertelfinale erreicht. „Nach seiner guten Junioren-WM sehe ich ihn bereit dafür, bei uns den nächsten Schritt zu machen“, sagte Schwenningens Trainer Niklas Sundblad laut Vereinsmitteilung vom Freitag.

