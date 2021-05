Schwenninger Wild Wings holen Nationalspieler Spornberger

Die Schwenninger Wild Wings haben den italienischen Nationalspieler Peter Spornberger für die neue Saison verpflichtet. Dies teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Zuletzt spielte der 22 Jahre alte Verteidiger zwei Jahre lang beim Kooperationspartner EHC Freiburg.

Spornberger spielt derzeit für sein Land bei der Weltmeisterschaft in Lettland. „Das Niveau bei der WM ist sehr hoch und deshalb sind das wichtige Erfahrungen, so bekomme ich auch einen Vorgeschmack, was mich in der DEL erwarte“, sagte der gebürtige Bozener, der auch mit einem deutschen Pass ausgestattet ist.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-733209/2

