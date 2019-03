Die Schwenninger Wild Wings haben den fünften Defensivspieler für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 31-jährige Christopher Fischer kommt von den Iserlohn Roosters zu den Wild Wings, bei denen er einen Zweijahresvertrag unterschrieb, wie der Club am Dienstag mitteilte. „Wir freuen uns, dass sich Christopher für uns entschieden hat“, sagte Manager Jürgen Rumrich. Fischer hat in der DEL bisher 502 Spiele absolviert.

Mitteilung zur Verpflichtung von Fischer