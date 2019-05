Mit der Verpflichtung des früheren NHL-Profis Mark Fraser haben die Schwenninger Wild Wings ihre Personalplanung für die Abwehr in der kommenden Saison abgeschlossen. Der 32-jährige Kanadier wechselt vom slowakischen Club HKM Zvolen in die Deutsche Eishockey Liga und unterschrieb bei den Wild Wings einen Einjahresvertrag. Das teilte der DEL-Verein am Montag mit.

