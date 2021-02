Schwenningen verlängert Vertrag mit Trainer Sundblad

Die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga haben den Vertrag mit Trainer Niklas Sundblad bis 2023 verlängert. Dies gab der Club am Mittwochabend bekannt. Der schwedische Coach übernahm den DEL-Club im Dezember 2019 und steht mit den Wild Wings derzeit in der Südstaffel auf Rang fünf.

„Mit Niklas Sundblad haben wir einen absoluten Qualitätstrainer. Nach den ersten Monaten der Zusammenarbeit war es für mich klar, dass wir Niklas weiter an Bord behalten wollen“, sagte Sportdirektor Christof Kreutzer. Auch Sundblad freut sich über die weitere Zusammenarbeit. „Ich glaube, hier in Schwenningen entsteht etwas sehr Gutes, und ich werde in kommenden beiden Jahren alles dafür tun, dass wir sportlich weiterhin eine positive Entwicklung nehmen“, erklärte der 48-Jährige.

